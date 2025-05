Roma, 21 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Il libro 'In difesa dello smart working', edito da Castelvecchi, affronta il necessario cambiamento culturale nelle organizzazioni, proponendo un modello lavorativo basato su conoscenza, responsabilità e flessibilità. Lo smart working permette ai lavoratori di esprimere creatività e autonomia, soddisfa i bisogni di auto-affermazione e libertà personale". A dirlo oggi il direttore centrale risorse umane Inps Giuseppe Conte durante il panel del Forum Pa. Il volume sarà disponibile nelle prossime settimane.

"La rivista internazionale Inps 'Del futuro' nasce per creare un ambiente partecipativo in cui dipendenti e collaboratori si sentano protagonisti attivi dell’organizzazione. Uno strumento che, insieme allo smart working, permette di tenere unita la nostra comunità e favorisce un equilibrio più sano tra vita privata e lavoro" ha poi aggiunto Conte.