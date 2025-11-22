

Milano, 21 nov. (Adnkronos) - "La cultura digitale si è molto evoluta e ci sono piattaforme come TikTok che hanno cambiato in modo radicale il processo di far conoscere alle persone nuovi prodotti. Queste piattaforme di intrattenimento hanno un impatto dirompente che rischia di sfuggire alle aziende". Sono le parole di Christina Lundari, country manager TikTok Globaa Business Solutions Italy & Greece, che ha partecipato al primo “Forum della Distribuzione Moderna 2025 - Il retail nell’economia del Paese. Mercati, tecnologia e società”, ospite del panel intitolato "Cultura digitale e persone: quale futuro per il negozio fisico?".

"L'impatto di questi strumenti - prosegue Lundari - è enorme nel definire nuovi trend culturali e c'è un'influenza enorme sul comportamento d'acquisto delle persone e sui business che decidono di abbracciare la comunicazione su questi canali. Questo perché le persone usano queste piattaforme per intrattenimento e hanno un attenzione che altri canali non possono garantire", sottolinea.

"Le aziende possono così intercettare un pubblico attentissimo ai contenuti. I brand hanno l'opportunità di dialogare con le persone in modo molto più diretto, semplice ed efficace. Per le aziende rappresenta l'opportunità di mettere in vetrina i propri prodotti con un linguaggio molto più vicino ai consumatori rispetto alla comunicazione passata", conclude.

