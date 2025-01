Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Il centrodestra dice che per la Consulta l’accordo c’è su tutto tranne che sul quarto nome, quello condiviso? “A me non sembra proprio così, vediamo come va e speriamo vada bene. Secondo me non siamo lontani dal trovare l’accordo”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la responsabile Giustizia e deputata Pd Debora Serracchiani.