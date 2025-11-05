

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Il tema degli Ncc “è una grande battaglia liberale e una grande vittoria di chi si sente liberale in questo Paese ed è bello che sia stata la Calabria a costituirsi presso la Corte costituzionale e a sollevare il conflitto di attribuzione e ad aprire il mercato di taxi e degli Ncc e dando la possibilità ai cittadini di avere servizi più economici ed efficienti”. Così il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, ospite a Start di SkyTG24.

“In regioni come la mia - prosegue - la difficoltà di trovare servizi come taxi e Ncc è un problema per il turismo. Una sentenza del genere è una vittoria per chi si sente liberale nel Paese”.

“Il mio rapporto con Salvini è di grande lealtà. Io ho avuto grande sostegno nella fase in cui ho deciso di dimettermi e ricandidarmi ma entrambi sappiamo benissimo che ognuno ha la sua identità. Io gli ho detto che su alcuni temi, come quello della necessità di finanziare i lep prima di pensare all’autonomia, io non cedo di un millimetro, così come sul tema degli Ncc. Si possono avere idee diverse e si può andare comunque d’accordo”, conclude.

