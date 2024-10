Roma, 30 ott (Adnkronos) - Nulla di fatto al nono scrutinio del voto del Parlamento in seduta comune per l'elezione del giudice costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra, cessata dal mandato quasi un anno fa. Le schede bianche sono state 339, le schede nulle 14, i voti dispersi 9. Nessun astenuto.

Il quorum richiesto era quello dei tre quinti dell'Assemblea, pari a 363 voti. Il decimo scrutinio avrà luogo in data da stabilirsi.