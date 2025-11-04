

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Sul tema Ncc è interessante vedere oggi che la Regione Calabria vince ancora in Corte Costituzionale. Per noi di Forza Italia maggiore concorrenza e logiche di mercato sono sempre fondamentali. Sul tema del trasporto bisogna fare di più in Italia per premiare la concorrenza. Siamo con il presidente Occhiuto in questa importante battaglia. Anche perché solitamente aprirsi al mercato e a logiche di concorrenza porta maggiore efficienza e libertà”. Così in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito.

