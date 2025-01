Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "La decisione della Corte Costituzionale in merito all’ammissibilità del referendum sul Jobs Act ci trova preparati: abbiamo già iniziato a lavorare per lanciare i comitati in difesa di una legge che ha cambiato in meglio il mercato del lavoro". Lo scrive Maria Elena Boschi di Iv su Fb.

"Il Jobs Act è una legge che ha creato oltre un milione di posti di lavoro, di cui più della metà a tempo indeterminato e che ha aumentato le tutele laddove era necessario farlo, penso per esempio all’odiosa pratica delle dimissioni in bianco. Ci impegneremo per raccontare ai cittadini come cancellare questa legge sarebbe profondamente sbagliato".

"Quanto alla decisione sul referendum sull’autonomia, rispettiamo quanto statuito dalla Consulta. Quella del Governo è una vittoria di Pirro: la Corte ha già demolito la legge Calderoli, che così come era scritta è inattuabile. Qualunque modifica dovrà quindi passare dal parlamento. E li’ ci troveranno pronti, senza sconti o passi indietro".