Roma, 30 dic. (Adnkronos) - “Dell’intervista odierna del presidente del Senato al 'Corriere' ciò che sorprende è la frase finale, nella quale il presidente su una materia delicata come l’elezione dei giudici costituzionali afferma di aver interloquito con due Gruppi di opposizione, escludendone gli altri. Sorprende perché se intende svolgere una 'moral suasion', il presidente ha il compito di parlare con tutti". Lo afferma il capogruppo di Italia viva al Senato, Enrico Borghi.

"Se invece vuole tessere intese politiche, si conferma sul terreno della parzialità. E i Gruppi interpellati -aggiunge l'esponente di Iv- farebbero bene a non cadere in una trappola dal sapore consociativo, ma dovrebbero pretendere un tavolo comune delle opposizioni come luogo naturale di intesa. Forse è il caso di rimettere la chiesa al centro del villaggio al Senato, oltre che il presepe in salone Garibaldi!”.