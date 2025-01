Roma, 14 gen (Adnkronos) - Nulla di fatto dalla seduta del Parlamento in seduta comune convocata per l'elezione dei giudici costituzionali. Dal voto di stamattina sono risultate 377 schede bianche, 15 nulle e 9 disperse. Sarà, quindi, necessario convocare un 15/esimo e un quinto scrutinio per la scelta dei quattro giudici.