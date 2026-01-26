Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "A Strasburgo con Sandra Zampa che è appena stata eletta Presidente della Commissione Immigrazione del Consiglio d'Europa". Lo scrive via social il deputato del Pd, Roberto Speranza. "Buon lavoro".
Consiglio d'Europa: Speranza (Pd), 'Zampa eletta presidente commissione Immigrazione'
26 gennaio, 2026 • 17:24
