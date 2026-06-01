

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Venti globali e correnti digitali: il futuro dell’industria nautica". Il 4 e il 5 giugno a Borgo Egnazia si svolgerà la convention Satec 2026 organizzata da Confindustria Nautica con The European House – Ambrosetti (Teha Group). La scelta della Regione Puglia per l’annuale appuntamento associativo dedicato alle imprese della filiera nautica italiana rappresenta un segnale concreto dell’attenzione dell’Associazione verso il rafforzamento e la valorizzazione del Mezzogiorno e delle sue potenzialità di crescita industriale, produttiva e infrastrutturale.

I lavori si apriranno giovedì 4 giugno con l’Assemblea Generale dei Soci in sessione privata durante la quale si procederà all’approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio 2025. Sempre nella prima giornata, la cerimonia di assegnazione della XXXV edizione del Premio 'Pionieri della Nautica', storico riconoscimento patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicato a manager, giornalisti, progettisti e professionisti del mare che hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell’industria nautica italiana.

La giornata di venerdì 5 giugno sarà dedicata alla sessione pubblica dell’Assemblea:'Venti Globali e Correnti Digitali: il futuro dell’industria nautica. Strategie e scenari per il comparto nell’era delle tensioni globali e dei dati'. Realizzato con il contributo scientifico di The European House – Ambrosetti (Teha Group), il dibattito affronterà i principali temi che stanno ridefinendo il contesto competitivo internazionale: i nuovi equilibri geopolitici, le tensioni commerciali globali, l’evoluzione delle filiere industriali e l’impatto crescente dell’intelligenza artificiale e della trasformazione digitale sui modelli produttivi, organizzativi e di mercato.



La sessione sarà moderata dai giornalisti di Sky Tg24 Andrea Bignami e Stefania Pinna e vedrà la partecipazione di analisti economici, esperti di innovazione, rappresentanti delle istituzioni e dell’industria nautica da diporto in un momento di approfondimento di alto profilo sui grandi trend politici, economici e industriali e i loro effetti sull’industria manifatturiera italiana e il comparto dell’industria nautica nazionale nel contesto globale. Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali a cura di Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, Matteo Zoppas, Presidente di Italian Trade Agency, e Ilaria Cavo, Vicepresidente 10ª Commissione Attività produttive, commercio e turismo alla Camera dei Deputati.

Tra i temi al centro del dibattito: gli scenari geopolitici internazionali e i nuovi assetti della competizione globale; l’impatto della rivoluzione dell’intelligenza artificiale su mercati, filiere e lavoro; le strategie di adattamento e crescita del comparto nautico nell’era dei dati e della trasformazione tecnologica. Interverranno Andrew Spannaus, giornalista e analista politico, Corrado Panzeri, Head of InnoTech Hub & Partner di Teha Group, Alessandro Plateroti, direttore editoriale di UCapital.com, Susanna Vitulano, Cfo di Italia Yachts, e il Presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti.

