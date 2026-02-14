

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "La premier Meloni è in Africa mentre si svolge a Monaco la Conferenza europea sulla sicurezza per non parlare di Ue e ha lasciato Tajani da solo in Germania che si è arrampicato sugli specchi”. Lo ha affermato il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, ospite di 'Agenda' su Sky Tg 24.

