(Adnkronos) - Roma 29/11/2024. Una Delegazione della Confederazione Nazionale Esercenti ha partecipato nelle scorse settimane ad un incontro di confronto tra le associazioni datoriali ed il Governo sul disegno di legge di bilancio organizzato a Palazzo Chigi , portando avanti le proposte del tessuto imprenditoriale che la Confederazione rappresenta.

Tra le proposte espresse dalla CNE , : agevolazioni e finanziamenti per le piccole medie imprese nel settore turistico / settore ristorativo ed agricolo , apertura verso internazionalizzazione delle piccole imprese nel settore agricolo e manufatturiero, incentivi in ambito sanitario con assunzione di figure che vadano a coprire i posti vacanti nelle aree in cui i medici di guardia sono assenti o carenti , bonus alle famiglie , rifinanziamento credito di imposta per agevolare le piccole aziende ed infine incentivi sulle occupazioni senza fascia di età . Infine la CNE si è soffermata sulla richiesta di sostegno alle imprese a proposito del drammatico aumento dei decessi sul lavoro : di è chiesto dunque la possibilità di lavorare su un sistema in grado di garantire il diritto di ogni lavoratore di poter operare in un ambiente sano sicuro.

<< L' interlocuzione si è rivelata costruttiva e proficua , ma sono previsti prossimamente altri confronti >> comunica in una nota la Presidenza Nazionale.



