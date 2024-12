(Adnkronos) - Si è conclusa con successo la XIV edizione di Premio 2031, con la premiazione ufficiale di tutti i vincitori.

2031, ex Premio Gaetano Marzotto, è la più importante competition italiana per innovatori e startup. Dal 2010, ha visto oltre settemila startup transitare, centinaia di premi, percorsi avviati e investimenti generati con centinaia di partner nazionali e internazionali.

Milano, 22 dicembre 2024 - Nella serata di giovedì 19 dicembre, presso il MEET Digital Culture Center di Milano, si è tenuto il grande evento finale per concludere ufficialmente la XIV edizione di Premio 2031.

Anche quest’anno, fondamentale il supporto dei nostri Main Sponsor, Repower e UniCredit StartLab, e dei tantissimi percorsi e premi messi in palio dai migliori Centri di Innovazione italiani e dai nostri Sponsor e Partner, i cui vincitori sono stati scelti dopo un’attenta selezione delle oltre centinaia candidature pervenute.

“Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla serata di premiazione finale della XIV edizione di Premio 2031, momento culminante di un percorso che ha messo in luce l’eccellenza dell’innovazione italiana e il dinamismo delle startup. – commenta Cristiano Seganfreddo, Presidente di Premio 2031 - La serata è stata dedicata a coloro che si sono contraddistinti per la loro capacità di sviluppare soluzioni all’avanguardia, con un occhio sempre attento alla sostenibilità e alla creazione di un futuro più responsabile. È stata, inoltre, un’opportunità straordinaria per riunire l’intero ecosistema dell’innovazione italiana, promuovendo un fertile scambio di idee e stimolando la reciproca ispirazione. Un ringraziamento speciale va ai nostri Main Sponsor, Repower e UniCredit Start Lab, il cui supporto ha avuto un ruolo determinante nel successo di Premio 2031. Insieme, abbiamo contribuito a rivoluzionare il panorama dell'innovazione nel nostro Paese, creando una rete solida che unisce startup, acceleratori e incubatori, fondamentale per il futuro dell'ecosistema imprenditoriale italiano”.

Durante la serata, sono stati decretati i vincitori dei seguenti Premi Speciali: Premio Speciale 2030 Social Impact, Premio Speciale InnovUp, Premio Speciale Invitalia, Premio Speciale Jacobacci &Partners, Premio Primo Round, Premio Speciale Publicis, Premio Speciale Repower, Premio Speciale Santa Margherita Gruppo Vinicolo, Premio Speciale Turismi.ai, Premio Speciale UniCredit Start Lab.

È stato conferito, inoltre, l’immancabile 2031 Startup Award, il premio che prevede la vincita di 10.000 euro in percorso di affiancamento da parte di CUOA Business School, e che coinvolge un Comitato di Selezione presieduto da Danilo Mazzara e composto da professionisti del settore che rappresentano il meglio dell’innovazione in Italia.

Le startup finaliste, React4life,Limenet, èlevit, Agreenete Robotizr hanno avuto l’opportunità di pitchare durante la serata, e il pubblico ha votato la migliore: a vincere è stato il progetto React4life presentato da Maurizio Aiello, CEO e Co-Founder React4life, biotech italiana la cui tecnologia organ-on-chip MIVO supera i limiti di test in vitro e modelli animali, aumentando affidabilità di test farmacologici, medicina personalizzata e immuno-oncologia. Servono clienti in +22 Paesi tra accademia, industry e pharma.

Danilo Mazzara, Presidente Comitato di Selezione 2031 ha dichiarato: “Premio 2031 si conferma anche quest’anno il più grande network di innovazione aperta, capace di generare impatto con un approccio inclusivo, coinvolgendo diversi stakeholder di rilievo dell’ecosistema. Un’iniziativa che continua a ispirare, valorizzando il talento imprenditoriale e contribuendo al progresso del sistema Paese”.

Di seguito gli altri vincitori dei Premi Speciali di questa XIV edizione:

•Premio Speciale Repower, giunto alla 7ª edizione, ha premiato Bestie Bite, e l’Amministratore Delegato Fabio Bocchiola ha spiegato di aver selezionato questa realtà “Per la capacità di leggere i cambiamenti che sta attraversando il settore della ristorazione, innescando una sinergia tra le aspettative dei nuovi consumatori, in particolare la GEN Z, e i ristoratori che cercano nuovi punti di contatto con la loro clientela. Puntando sui brevi video recensioni, un formato non molto diffuso con questa applicazione, Bestie Bite ha già raccolto alcune significative conferme, in un mercato dove solo il 40% delle nuove attività supera il primo anno di esercizio”.

•Per il Premio Speciale UniCredit Start Lab, arrivato alla 11ª edizione, Giusy Stanziola, Start Lab & Development Programs UniCredit ha affermato: “Con UniCredit Start Lab siamo da tempo impegnati nel ricercare realtà ad alto potenziale, che possano aiutare il processo di transizione verso modelli di sostenibilità. La soluzione sviluppata da Astreo porta sul mercato una tecnologia che ben interpreta questa esigenza: riduzione dei consumi energetici ed efficientamento delle risorse. Due aspetti che rappresentano oggi alcune delle grandi sfide per le nostre aziende clienti”.

•Giorgiana Notarbartolo in qualità di fondatrice di 2030 Social Impact Special Prize dichiara: “2030 Social Impact è entusiasta di annunciare il successo della quinta edizione del nostro concorso Social Impact Prize. Esprimiamo la nostra più sentita gratitudine a 2031 per il suo prezioso supporto nell'attrarre un gruppo eterogeneo di candidati e per aver ospitato ancora una volta il nostro evento dal vivo presso la sua sede di Milano. Desideriamo inoltre esprimere il nostro sincero riconoscimento ai nostri partner pro bono, il cui contributo è essenziale per la nostra missione e per la florida comunità d'impatto che vogliamo costruire (menzionati di seguito). Il vostro sostegno è stato fondamentale per il successo di questa iniziativa. Siamo orgogliosidi annunciare che il vincitore di quest'anno è Geen, una piattaforma dedicata alla promozione della salute sessuale e riproduttiva delle donne e delle persone non-binarie. Non vediamo l'ora di sostenere le fondatrici di Geen, imprenditrici sociali tutte donne, nell'amplificare il loro impatto all'interno dell'ecosistema italiano”.

Di seguito tutti i partner di 2030 Social Impact Prize: a|cube, Anya Capital, Ashoka, BE-COME, B-Heroes, Conduit Connect, eco-nnect, Human Foundation, The ImPact, Onde Alte, Opes Fund Italy, Simona Sinesi, Torino Social Impact, Total Portfolio Project, The Social Investment Consultancy, &You Coaching, and 109 Capital.

•Per il Premio Speciale Turismi.ai, Edoardo Colombo, Presidente Turismi.ai ha dichiarato: “Plutonios si è distinta per l’innovatività e il potenziale della sua soluzione basata sull’intelligenza artificiale, pensata per ottimizzare la gestione delle richieste nel settore Hospitality. Pur essendo in una fase iniziale, il progetto dimostra grandi prospettive di crescita grazie a un modello scalabile e sostenibile, offrendo un contributo al miglioramento dei servizi turistici e aprendo nuove possibilità per l’innovazione nel settore”.

•Elena Aniello, ChiefGrowth& Marketing Officer Italia Publicis Groupe, per il Premio Speciale Publicis dichiara: “2WATCH si distingue per la sua capacità di trasformare attraverso la tecnologia, ed in particolar modo l’AI, lo spazio del brand entertainment attraverso contenuti altamente coinvolgenti, aprendo a nuove opportunità nel settore dei contenuti digitali, ridefinendo gli standard di coinvolgimento e interazione tra marchi e pubblico”.

•“Quando Invitalia decide di finanziare o affiancare con i suoi servizi un’impresa innovativa, non lo fa valutando solo la scalabilità del modello di business e la sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa, ma selezionando quelle aziende che con i loro progetti siano in grado di portare valore nel mercato e migliorare la vita dei cittadini, come nel caso di Frida, una startup che con il suo corsetto ortopedico per la scoliosi adolescenziale, realizzato con un materiale brevettato più traspirante e leggero, è in grado di accelerare le cure e di consentire al medico di monitorare l’ortesi da remoto. Invitalia è anche attenta a sostenere iniziative imprenditoriali capaci di fornire soluzioni etiche e responsabili, come nel caso di NUTRIsim che con il suo dispositivo in vitro, ad alto contenuto tecnologico, simula l'ambiente digestivo dei pesci, consentendo in questo modo alle aziende mangimistiche di testare velocemente e con maggiore precisione le nuove formulazioni direttamente in laboratorio” – lo ha detto Massimo Calzoni, Responsabile Promozione Servizi e Accompagnamento di Invitalia durante la consegna del Premio Speciale Invitalia.

•Per il Premio Speciale Jacobacci & Partners, consolidando la nostra partnership annuale, i professionisti analizzeranno la copertura dei progetti vincitori di tutti i Premi Speciali dal punto di vista della proprietà intellettuale, in modo da valutarne il grado di completezza, laddove già presente, e/o da proporre possibili implementazioni. Enrica Acuto Jacobacci, CEO e Presidente di Jacobacci& Partners dichiara: “Dal 2012, Jacobacci& Partners collabora con il Premio 2031 per promuovere e valorizzare l’innovazione, favorendo un circolo virtuoso che permette alle idee più promettenti di raggiungere il mercato, generando benefici concreti per il nostro Paese. Per noi, il Premio 2031 rappresenta un viaggio stimolante nella creatività delle start-up italiane, molte delle quali perseguono mission orientate a migliorare il nostro futuro. Con il Premio Speciale Jacobacci, offriamo alle start-up finaliste un servizio di consulenza dedicato a valorizzare la proprietà intellettuale: inclusi brevetti per invenzioni, modelli di utilità, design, marchi. Questi strumenti sono fondamentali per creare valore, garantire un vantaggio competitivo e costruire un successo solido e duraturo sul mercato”.

•In merito al Premio Speciale Santa Margherita Gruppo Vinicolo, Virginia Stancheris, Responsabile Relazioni Esterne di Santa Margherita Gruppo Vinicolo ha dichiarato: “L’attenzione alle persone e al benessere delle comunità in cui operiamo è uno dei pilastri su cui, da quasi 90 anni, si fonda la storia Santa Margherita Gruppo Vinicolo. Un valore che ci accomuna alla realtà di Motivo Donna, che abbiamo fieramente scelto di premiare. Le persone sono la vera forza della nostra azienda, ne costituiscono il motore e la linfa vitale. Lo crediamo fermamente oggi e lo credeva il Conte Gaetano Marzotto quando, nel lontano 1935, diede vita al progetto imprenditoriale di Villanova di Fossalta di Portogruaro. Lì la famiglia Marzotto progettò una città-modello dove le famiglie di impiegati, operai e contadini potessero trovare le migliori condizioni di vita: quartieri residenziali, scuole, centri ricreativi e assistenza sanitaria. Una realtà urbana che crebbe e si sviluppò di pari passo col polo industriale, legato alla trasformazione delle materie prime prodotte e alla vetreria. Siamo fieri di poter affiancare questa giovane realtà e di supportarla nel suo progetto etico all’insegna dell’emancipazione e dell’indipendenza economica femminile.”

•InnovUp rinnova la nostra preziosa collaborazione con il Premio SpecialeInnovUp destinato a tutte le startup che hanno vinto un percorso di accelerazione da parte di un Centro di Innovazione. "Siamo orgogliosi di consolidare la partnership tra InnovUp e Premio 2031, che quest'anno con il format Primo Round, riesce a rappresentare e sottolineare la fondamentale connessione tra centri di innovazione di eccellenza e startup. E per questo siamo felici di offrire il Premio InnovUp a tutte le 34 startup finaliste, oltre che assegnare il Premio Primo Round a Point Zero, in quanto crediamo nella visione e nell'idea imprenditoriale di questa giovane azienda deeptech che è riuscita a esprimere una significativa best practice di trasferimento tecnologico" dichiara Giorgio Ciron, Direttore di InnovUp, l'Associazione no profit e super partes che dal 2012 rappresenta e unisce l'intera filiera dell'ecosistema innovativo italiano.

Primo Round è stato vinto da Point Zero che ha presentato ZEDS, tecnologia che mira a eliminare le emissioni secondarie di particolato dei sistemi di frenata, con una combinazione di motore elettrico e l’innovativo freno magnetoreologico, per una mobilità sicura, efficiente e senza inquinamento.

Facciamo i complimenti anche a tutti i progetti vincitori dei Percorsi messi in palio dai nostri Centri di Innovazione partner. Eccoli di seguito:

1.2i3T: Fermentory, progetto che trasforma l'okara, sottoprodotto delle bevande vegetali, in una polvere fermentata ad alto contenuto di proteine per aziende di nutrizione sportiva. La fermentazione ne migliora la digeribilità e riduce lo spreco alimentare, supportando l'economia circolare.

2.a|cube: Appcycled, punto d'incontro per la moda circolare, trasforma scarti tessili in capi unici, promuovendo designer sostenibili online e in temporary store. Con eventi, workshop e collaborazioni aziendali, ispira un nuovo modo di vivere la moda, etica e innovativa.

3.Alma Cube: FAST Aerospace, progetto che sta sviluppando il nuovo ponte italiano per lo spazio, HyperDart, un aviolanciatorebistadio riutilizzabile che decolla da piste di aeroporto esistenti basato su ramjet, un motore aeronautico che gli permette di raggiungere 5 volte la velocità del suono.

4.B4I: Monitor the planet, trasformano la nostra esperienza di topografi in una soluzione unica. Un sistema IoT con AI che automatizza attività ripetitive in cantiere. Integrabile con ogni mobile robot e scanner 3D, rivoluziona l'efficienza di operazioni monitoraggio e ispezione su larga scala.

5.beeco: Plantvoice, sviluppa soluzioni innovative per l'agricoltura, sviluppando una tecnologia brevettata per monitorare lo stress delle piante. L'obiettivo è ottimizzare la produzione agricola e la sostenibilità, supportando i produttori nella gestione delle risorse idriche e nutrienti.

6.Bio4Dreams: T-SURE, l’ernia addominale è una delle patologie più frequenti con circa 7 milioni di interventi chirurgici l’anno nel mondo. Le tecniche di riparazione presentano una percentuale di recidive del 25/30%. T-SURE mira a ridurre il tasso di recidiva migliorando il benessere del paziente e riducendo i costi associati all’ intervento.

7.Bioindustry Park: Tresquare Technologies, startup innovativa impegnata nel miglioramento delle procedure cardiovascolari Valve-In-Valve (ViV) attraverso lo sviluppo del primo dispositivo transcatetere (mininvasivo) progettato per la resezione e rimozione di lembi di bio-protesi aortiche degenerate.

8.Blue Factory: WhoTeach, piattaforma B2B Intelligente di Digital E-learning che supporta HR Managers ed istituti di formazione nella creazione e generazione di corsi online volti all’upskilling e al reskilling aziendale attraverso l’uso innovativo di Intelligenza Artificiale.

9.Campania NewSteel: LEDA Biotech, progetto che produce proteine sostenibili con la lenticchia d'acqua per mangimi innovativi e a basso impatto. Riducono la dipendenza dai mercati globali e promuovono un’agricoltura più efficiente e responsabile.

10.ComoNExT: Meddle, una piattaforma di raccolta, integrazione, gestione e analisi di dati industriali provenienti da macchinari, sensori IoT e sistemi IT aziendali.

11.Day One: Yeastime, startup che ha sviluppato una tecnologia a ultrasuoni che accelera fino al 30% i processi fermentativi, riducendo consumi energetici e migliorando la resa produttiva. Applicabile in birrifici e biotecnologie, offre soluzioni sostenibili per aumentare efficienza e competitività.

12.Digital Hub:IoEndo, una applicazione a sostegno delle donne affette da endometriosi. Vogliamo semplificare la relazione e la ricezione di info utili e gestire il tutto in una sola app che darà la possibilità di organizzare appuntamenti, ricercare le strutture più vicine, ottenere supporto online, confrontarsi con la community e molto altro.

13.G-Factor: Data AI Med, piattaforma AI che rende accessibili e integrabili le evidenze scientifiche nella pratica clinica, supportando medici e professionisti sanitari nella ricerca, analisi e formazione; mira a migliorare la qualità delle cure e ottimizzare le risorse sanitarie.

14.Galileo VisionaryDistrict – Start Cube: Agri-E produce bioetanolo su piccola scala per convertire i numerosi scarti agricoli, ricchi in amido e a basso costo, in energia rendendo le aziende agricole autosufficienti.

15.Gellify: Proxima Robotics, startup che offre un prodotto software Plug&Play per gestire robot mobili che trasportano materiale in ambiente industriale.

16.I3P: Khooa, un’app innovativa di personal shopping digitalizzato che suggerisce il prodotto ideale per valorizzare l’immagine di ogni utente. Aiutiamo a fare acquisti mirati e riduciamo sprechi e resi per un'esperienza di shopping più soddisfacente e sostenibile.

17.Impact Hub: Capsule Corporation srl progetta, produce e commercializza un innovativo sistema di propulsione ad acqua per cubesats e smallsats: WaterCube. La nostra mission è proporci come la soluzione più sostenibile, user-friendly e performante sul mercato.

18.In Cibum Lab: Agrisix, coltivazione idroponica di zafferano in container che rappresenta un'opportunità innovativa per coltivare questa preziosa spezia in modo sostenibile ed innovativo, utilizzando container riciclati come ambienti di crescita controllata e software per la gestione dell'intero processo.

19.Industrio Ventures:Asfalto sicuro®, la soluzione HW e SW, installabile su qualsiasi veicolo, che tramite AI, telecamere, dati satellitari automatizza detection e mappatura dei difetti stradali per rilevare e geolocalizzare buche, crepe e segnaletica orizzontale e verticale.

20.Isola Catania: Motivo Donna, progetto nato nel 2021 per l'avvio di un'impresa sociale tessile femminile in Italia. L'obiettivo è quello di promuovere l'empowerment femminile generando opportunità di lavoro per donne fragili e valorizzando l'arte della tessitura a telaio.

21.Kilometro Rosso: Limenet, progetto che ha brevettato una tecnologia che replica e accelera il ciclo geologico del carbonio. Il processo consente di stoccare CO2 in mare come bicarbonato di calcio, contribuendo anche a contrastare l'acidificazione degli oceani.

22.Marzotto Ventures Accelerator: questa edizione ha premiato due startup:

a.STAMMIBENE!, piattaforma data driven e scientificamente validata che identifica e personalizza azioni di welfare per rispondere a esigenze individuali e organizzative promuovendo il benessere e la crescita sostenibile di aziende e dipendenti.

b.Aircut, startup che rivoluziona il settore della bellezza guidando gli hairstylist verso un approccio innovativo al mercato, migliorando la soddisfazione dei clienti con esperienze su misura. Personalizzazione e qualità al centro, per soddisfare ogni tua esigenza di bellezza e benessere.

23.Paradigma Exponential Hub: èlevit, una tecnologia touch esclusiva per realizzare Smart Surfaces su materiali compositi, vetro, ceramiche ed altri. Basata su sensori affidabili con un design moderno, per avanzate HMI automotive e altre interfacce di prodotti tecnologici.

24.PoliHub:Point Zero presenta ZEDS, tecnologia che mira a eliminare le emissioni secondarie di particolato dei sistemi di frenata, con una combinazione di motore elettrico e l’innovativo freno magnetoreologico, per una mobilità sicura, efficiente e senza inquinamento.

25.Polo Tecnologico di Navacchio: Taiao, progetto che lancia contest fotografici a tema ambientale o sociale per fare ricreazione con la sostenibilità. Competizione e cooperazione convivono nell’attività interattiva dell’utente con un unico fine: quello di essere connessi per consegnare un pianeta più sano alle prossime generazioni.

26.Romagnatech: Ampero, realizza quadri elettrici progettati per rispondere alle richieste dei clienti in modo rapido e preciso. Con una piattaforma cloud per configurazione e preventivi istantanei e una linea automatizzata con cobot, offre prodotti su misura, riducendo tempi e costi.

27.SocialFare: Zerow, il marketplace B2B che aiuta i brand della moda di lusso a raggiungere #zerowaste attraverso la rivendita e il riciclo di materiali in eccesso.

28.Sprint X Incubator: Elaira, startup innovativa che ha sviluppato un software che utilizza un algoritmo di intelligenza artificiale proprietario per la gestione di documenti e della conoscenza. Questo strumento facilita l'analisi e la ricerca delle informazioni, con l'obiettivo di ottimizzare tempi, costi e ridurre gli errori.

29.The Net Value: Elemento, il portale universale che unifica i migliori Cloud provider e server privati in un unico pannello. Permette di confrontare prezzi, verificare certificazioni di sicurezza e creare soluzioni multi-Cloud stabili, assicurandoti sempre le risorse migliori al prezzo giusto.

30.The Qube: Puntomare, l’app innovativa che rivoluziona il tuo modo di vivere la vacanza al mare. Offre indicazioni sullo stato del mare grazie ad un algoritmo proprietario, un’ampia gamma di attività e una guida turistica AI, in grado di rispondere a qualsiasi domanda.

31.Toscana Life Sciences: Medicudha sviluppato la nuova referenza per la riduzione delle complicazioni post-operatorie. Si tratta di una medicazione avanzata che sfrutta la pressione negativa in un dispositivo ultraportatile ed ecologico per ottimizzare guarigione e budget sanitari.

32.Wy Lab: Jubatus, il primo servizio che permette ad ogni partecipante ad un evento sportivo di ottenere un video personalizzato della propria esperienza, grazie ad un sistema di algoritmi di AI sviluppato internamente.

33.Zest:GoProfit, si basa su un sistema contabile internazionale, il modello USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry) e risponde alle esigenze di albergatori, direttori e manager che vogliono tenere sotto controllo i costi di ogni reparto delle loro strutture per massimizzare il loro profitto.

Un ringraziamento speciale ai nostri Main Sponsor, Repower e UniCredit Start Lab, che da anni ci sostengono e contribuiscono al successo di questa iniziativa con il loro impegno costante nel promuovere l’innovazione.

Ringraziamo anche GA.MA e tutta la famiglia Marzotto, nostro storico partner che da sempre crede nel progetto e tutti i nostri preziosi Sponsor, Partner e Supporter che hanno contribuito a creare un ecosistema favorevole all'innovazione e all'imprenditorialità, offrendo agli innovatori la possibilità di sviluppare le proprie idee e trasformarle in realtà.

Si coglie infine l’occasione per fare un ringraziamento speciale a tutti i membri del Comitato di Selezione di 2031: Danilo Mazzara, CEO e Founder SkillforEquity.com e Presidente del Comitato di Selezione 2031; Aldo Pozzoli, Principal Director Accenture; Alessandro Rotilio, Imprenditore; Alessandro Tavecchio, Partner presso P101 Ventures; Alvise Biffi, Vicepresidente di Assolombarda; Amedeo Giurazza, Fondatore e Amministratore delegato, Vertis SGR; Andrea Pagliai, GDMH CEO Advisor e COO; Andrea Rota, Managing Director, Club degli Investitori; Anna Amati, Co-Founder & Partner di EUREKA! Venture SGR SpA; Annamaria Tartaglia, CEO TheBrandSitter, Founder Angels4Women, W7 (G7) e W20 (G20) Advisor; Davide Guariento, Amministratore Delegato M31; Emanuela Corallo, Innovative Finance Advisor per Save the Children Italia e Save the Children Global Ventures; Federico Davini, Partner and Investment Board A11 Venture; Federico Rajola, Direttore CeTIF – Centro di Ricerca in Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari; Francesca Perrone, Head ESG & Start Lab Italy, UniCredit; Francesco Cerruti, Direttore Generale Italian Tech Alliance; Francesco Inguscio, CEO &Rainmaker, Nuvolab; Francesco Mantegazzini, CEO di MGH7 Venture Capital; Giacomo Biraghi, Presidente Stratosferica; Giorgio Pallocca, Entrepreneur; Giovanni Iozzia, Giornalista e consulente editoriale; Giovanni Rizzo, Partner e Key Manager del Fondo Biotech di Indaco Venture Partners; Giulia di Giovanni, Group Head of Innovation Poste Italiane; Giulia Trombin, Presidente Associazione Startup Turismo; Giusy Stanziola, Start Lab & Development Programs, UniCredit; Ilaria Navoni, Startup Program Manager; Laura Antonioli, Head of Medical Affairs UCB Pharma S.p.A; Laura Ghislandi, Executive Coach & Senior HR Advisor; Luciano De Propris, Head of Open Innovation &Sustainability Consorzio ELIS; Luigi Galimberti, Presidente di ToSeed Partners; Marco Rizzelli, General manager di Seed Money Srl; Marco Turchini, Managing Partner, Algebris Climatech; Paolo Gubitta, Direttore scientifico Area imprenditorialità CUOA Business School; Piergiorgio Grossi, Chief Innovation Officer, Credem Banca; Riccardo Donadon, Founder, Chairman presso H-FARM; Salvatore Majorana, Direttore di Kilometro Rosso; Simona Torre, Fondazione Italiana Accenture – Direttore Generale.



Premio 2031 è un’iniziativa promossa da Associazione 2031;

Con il patrocinio di: AgID – Agenzia per l’Italia Digitale;

Main Sponsor: Repower, UniCredit Start Lab;

Sponsor & Premi Speciali: 2030 Social Impact, GA.MA, InnovUp – Italian Innovation &Strartup ,Invitalia, Jacobacci& Partners, Publicis, Repower, Santa Margherita, Turismi.ai, UnicreditStartLab;

Partner: CUOA Business School, InnovUp – Italian Innovation & Startup Ecosystem, Italian Tech Alliance, Jacobacci&Partners;

Partner tecnici: Fondazione Italiana Accenture, SkillforEquity;

Centri di innovazione: 2i3T/ Torino, a|Cube/ Milano, Almacube/ Bologna, B4i/Milano, Bio4Dreams/ Milano, beeco/ Grosseto; Bioindustry Park/ Colleretto Giacosa (TO), Blue Factory/ Torino, Campania NewSteel/ Napoli, ComoNExT/ Lomazzo(CO), Day One/ Roma, Digital Hub/ Cascina,G-FACTOR/ Bologna, Galileo VisionaryDistrict – Start Cube/ Padova, GELLIFY/ Milano, I3P/ Torino, Impact Hub/ Milano, In Cibum Lab/ Salerno, Industrio Ventures/ Rovereto (TN), Isola Catania/ Catania, Kilometro Rosso/ Bergamo, Marzotto Venture Accelerator/ Roma, Paradigma/ Padova, PoliHub/ Milano, Polo Tecnologico di Navacchio/ Navacchio (PI), Romagnatech/ Faenza (RA), SocialFare/ Torino, SprintXIncubator/ Bari, The Net Value/ Cagliari, The Qube/ Lecce, Toscana Life Sciences/ Siena, WY Lab/ Genova, Zest Spa / Roma.

Supporter: AIFI, Associazione Startup Turismo, Club Degli Investitori, Economy Up, Elis, Italian Angels for Growth, LIFTT, OVHcloud, Rainmakers.



