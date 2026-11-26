

Verona, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Oggi a Verona, in occasione della 43ma Assemblea nazionale dell’Anci, la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome ha organizzato il convegno 'Le città al centro dell’Europa che cambia - L’Agenda europea per le città: il dialogo tra Regioni, Province, Comuni e Istituzioni europee'. Hanno partecipato, tra gli altri, il coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative e delle provincie autonome e presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, il presidente di Anci Lazio e sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e in collegamento da remoto gli europarlamentari Denis Nesci a Valentina Palmisano.

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato - ha detto Aurigemma - che hanno fornito un valido contributo al dibattito. Il grande lavoro che stiamo portando avanti come Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative è proprio quello di comprendere che tipo di ricadute le risorse hanno sui territori. Ed è fondamentale il rapporto tra le istituzioni, da quelle locali a quelle nazionali ed europee. L’incontro odierno prosegue il percorso avviato il 7 luglio scorso a Roma, con i Dialoghi locali sull’Unione europea, che hanno riunito sindaci e amministratori del Lazio per avvicinare le opportunità europee alle comunità locali. L’Agenda europea per le città rappresenta un’opportunità per rafforzare il dialogo tra i diversi livelli istituzionali, prestando particolare attenzione anche ai piccoli e medi Comuni, e alle comunità che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso alle opportunità europee. Proprio oggi, a Bruxelles, si apre il Consiglio europeo straordinario sul futuro bilancio dell’Unione. E' quindi il momento di ribadire il valore della politica di coesione e della partecipazione dei territori alle scelte europee".

"Come coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative regionali - ha spiegato - desidero sottolineare il contributo che le nostre Assemblee possono offrire a questo percorso, rafforzando il raccordo democratico tra istituzioni europee e comunità locali. Non si tratta soltanto di individuare opportunità di finanziamento. Si tratta di riconoscere alle Regioni, alle Province e ai Comuni la possibilità di contribuire alla definizione delle politiche che sono chiamati ad attuare. Per questo motivo, garantiremo la massima disponibilità a proseguire questi incontri in futuro, nel segno della collaborazione e della giusta sinergia. In Consiglio regionale del Lazio, stiamo portando avanti i corsi di formazione in europrogettazione, rivolti ai dipendenti degli enti locali, proprio al fine di supportare le amministrazioni locali per quanto riguarda le opportunità europee. Quindi, dialogo e confronto sono aspetti centrali".

