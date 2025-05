Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Dei 44 comuni sopra i 100 mila abitanti 9 hanno una sindaca e 35 un sindaco. Con la vittoria di Silvia Salis, da ieri Genova è la città più popolosa d’Italia governata da una sindaca. Più in generale, secondo le elaborazioni di Youtrend, circa un quinto dei comuni con oltre 100.000 abitanti è guidato da una donna, dal momento che sono 9 su 44. Si legge in una nota.

Otto di questi 9 hanno sindache di centrosinistra: oltre a Genova, ci sono Firenze con Sara Funaro, Brescia con Laura Castelletti, Prato con Ilaria Bugetti, Perugia con Vittoria Ferdinandi, Foggia con Maria Aida Episcopo, Bergamo con Elena Carnevali e Piacenza con Katia Tarasconi. L'unica sindaca di centrodestra in un comune di oltre 100.000 abitanti è Matilde Celentano a Latina.