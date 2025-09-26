

Roma, 25 set. - (Adnkronos) - “Si parla da tempo dell’impatto positivo che l’IA avrà sulla nostra società e sulle nostre economie. L’Ue è rimasta indietro dal punto di vista tecnologico ma ha tutte le carte in regola per recuperare: un mercato unico di 450 milioni di consumatori, eccellenze scientifiche, universitarie e di ricerca, oltre a una posizione di leadership all’interno di settore specifici di IA come quello dei dispositivi indossabili.” Ha dichiarato Angelo Mazzetti, Public Policy Director di Meta Italia, a margine dell’incontro ‘Semplificare per competere: l’equilibrio tra regole, crescita e relazioni transatlantiche nel nuovo contesto globale’, un confronto tra istituzioni, imprese, accademici ed esperti su come semplificare le regole europee per favorire innovazione, competitività e relazioni transatlantiche, organizzato da Meta e Adnkronos in collaborazione con il Centro Studi Americani.

“In questo la partnership industriale di Meta e Luxottica gioca un ruolo fondamentale, va avanti ormai da molti anni e ci ha permesso di vendere milioni di unità di dispositivi che sono i migliori mezzi per integrare l’IA. Quello che hanno chiesto le imprese è che, per cogliere queste opportunità, l’Ue cambi passo e metta al centro dell’agenda politica innovazione, crescita, competitività e digitale. Bisogna semplificare l’eccesso di regole prodotte negli ultimi 10-15 anni che hanno spaventato le imprese e ridotto investimenti, oltre ad aver aumentato i costi di compliance.”

