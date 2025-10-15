

Milano, 14 ott. (Adnkronos) - "È necessaria una regolamentazione dell’intelligenza artificiale perché coinvolge una serie di aspetti etici e personali. Capire se uno è giudicato da una macchina o da un essere umano è fondamentale". Lo ha detto oggi Vincenzo Vespri, professore ordinario di matematica presso l'Università di Firenze, dialogando con l'Adnkronos durante il Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.

"L’Ai Act ha il problema di non essere chiaro, 140 pagine di regolamentazione spingono le aziende a sviluppare altrove". Secondo il professore serve "molta chiarezza nel seguire delle regole per un mercato relativamente piccolo come quello europeo. La mia impressione è che stiamo penalizzando le aziende che si devono sviluppare".

