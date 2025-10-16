

Milano, 16 ott.(Adnkronos) - "La sovranità digitale passa dalla sovranità del dato". Raffaele Primo, Managing Director di Txt Group, a Comolake. "La sovranità del dato non è solo un aspetto tecnologico, è un aspetto principalmente procedurale e di postura", prosegue ancora. "Quando parlo di postura - evidenzia Primo - intendo il modo in cui andiamo ad approcciarci alla pubblica amministrazione. Anche perché è importante non lavorare per la pubblica amministrazione, ma con la pubblica amministrazione", conclude.



