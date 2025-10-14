

Milano, 14 ott. (Adnkronos) - "Oltre due milioni di imprese italiane utilizzano l’intelligenza artificiale con un tasso di crescita stimato al 30%, superiore alla media europea del 27%". Lo ha detto oggi Giulia Gasparini, Country Leader di Aws Italia, intervenendo dal palco dell'edizione 2025 del Digital Innovation Forum.

Gasparini avverte: "Senza mercato unico integrato, senza investimenti in digitalizzazione e senza politiche lungimiranti, l’Europa rischia di arretrare di fronte alle altre economie globali".

"I costi di compliance in Europa per le imprese tecnologiche sono più alti che in altre parti del mondo, ostacolo che frena l'innovazione. Oggi le aziende italiane dedicano il 30% della spesa tecnologica alla conformità, il 70% delle stesse crede che aumenterà i prossimi anni. Rappresenta un freno per le piccole e medie imprese".

"Vediamo segnali positivi dall'Italia: investimenti in cloud, intelligenza artificiale e infrastrutture digitali che stanno ammodernando l’industria, supportando i servizi pubblici e aiutando le imprese a innovare in tutta sicurezza. Ma questo potenziale potrà svilupparsi appieno solo se si affermerà una nuova cultura della regolamentazione, non come ostacolo ma come piattaforma di fiducia e crescita" ha poi concluso.

