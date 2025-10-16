

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - "Non credo che le stem siano le scienze del futuro. Il futuro sarà in chi avrà la capacità di costruire tavoli transdisciplinari che sanno mettere assieme saperi diversi". Lo ha detto oggi don Andrea Ciucci, segretario della Pontificia Accademia per la vita, intervenuto al Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.

