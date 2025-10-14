

Milano, 14 ott. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda le telecomunicazioni dobbiamo lavorare sul mercato unico che non sia l’insieme di 27 piccoli mercati. Dobbiamo farlo migliorando la riforma del roaming e ponendo molta attenzione sulla gestione delle frequenze". Lo ha affermato oggi il Sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione, Alessio Butti, dal palco del Digital Innovation Forum 2025.

