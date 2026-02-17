

Roma, 17 dic. -(Adnkronos) - Anche a dicembre 2025 è continuata la crescita delle esportazioni italiane: infatti l'Istat stima un aumento congiunturale sia delle esportazioni (+0,3%) sia delle importazioni (+0,1%). Il lieve aumento su base mensile dell’export è sintesi di un incremento per l’area extra-Ue (+1,9%) e di una contrazione per l’area Ue (-1,1%). A dicembre l’export è cresciuto su base annua del 4,9% in termini monetari e del 3,6% in volume. La crescita tendenziale delle vendite in valore riguarda entrambe le aree, Ue (+4,7%) ed extra Ue (+5,1%). L’import registra una crescita tendenziale del 3,4% in valore – determinata dall’aumento delle importazioni dai paesi Ue (+7,1%) mentre si riducono quelle dai paesi extra Ue (-1,1%) – e del 7,7% in volume. Nel quarto trimestre 2025, rispetto al precedente, l’export si riduce dell’1,4%, l’import dello 0,2%.

