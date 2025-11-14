

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “I dati Istat confermano la solidità della nostra economia e la qualità dei prodotti italiani, valorizzati sui mercati internazionali da una crescita dell’export del 2,6% su base mensile. Mentre le importazioni aumentano del 4,1%. Risultati resi possibili anche dall’ottimo lavoro del Ministro degli Esteri e del Commercio Internazionale, Antonio Tajani, e dell’intero governo di centrodestra, che continua a ottenere riscontri positivi. Un segnale chiaro dell’efficacia delle misure messe in campo a sostegno delle imprese e del Paese. L’Italia, quindi, continua a crescere nonostante i disastrosi dazi di Trump. Ma di tutto questo discuteremo agli Stati Generali del Commercio Internazionale di Forza Italia in programma il 22 novembre a Torino”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

