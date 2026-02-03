

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Per il 2026 “abbiamo preparato un ricco piano di eventi e lavoreremo alacremente per metterne a terra almeno due al mese. Si tratta di incontri istituzionali, ludici, di gala. Vogliamo lavorare ancor di più con il tessuto sociale inglese per avere un interscambio ancora maggiore”. Lo ha detto all’Adnkronos Roberto Costa, il presidente dell’Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom, in un’intervista.

L’Icciuk organizza “workshop all’interno della Camera di Commercio stessa per presentare quelle aziende che vogliono entrare nel mercato inglese, ma anche quelle aziende inglesi che vogliono conoscere meglio gli imprenditori e l’impresa italiana” ha aggiunto. “Quello su cui noi vogliamo impegnarci ancor più è lavorare con il tessuto sociale inglese per avere un interscambio ancora maggiore. Puntiamo poi a dare opportunità alle imprese italiane che vogliono investire in Inghilterra di conoscere meglio la città e tutti i settori dell’imprenditoria” ha poi concluso Costa.

