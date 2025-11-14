

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “La crescita dell’export di oltre il 10% rappresenta un successo per il nostro Paese e per le nostre imprese, frutto di un lavoro serio e incessante portato avanti innanzitutto dal ministero degli Esteri guidato da Antonio Tajani”. Così Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia.

“È un successo - prosegue - per la qualità e la competitività delle aziende italiane, che si aprono a nuovi scenari su mercati tutti da esplorare. I dati Istat mostrano come la generazione di ricchezza, qualità del lavoro e prestigio internazionale risultino accresciuti. Tutti coloro che profetizzavano il crollo delle nostre esportazioni e una crisi post-dazi, si sono ancora una volta sbagliati. Qualche gufo oggi sarà rimasto male vedendo questi dati”.

“A Forza Italia questo tema dell’export sta molto a cuore e ne parleremo agli stati generali del Commercio Internazionale che si terranno il 22 novembre a Torino e i dati Istat servono a smentire chi aveva profetizzato sventure. La realtà dice come sia vero il contrario”, conclude.

