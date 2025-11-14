

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “I dati diffusi oggi dall’Istat confermano un quadro estremamente positivo per il nostro export, e testimoniano la capacità delle imprese italiane di competere e consolidarsi nei mercati internazionali. Si conferma ancora una volta l’efficacia dell’azione messa in campo dal ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, che ha saputo imprimere una svolta decisiva per la crescita dell’Italia nel contesto internazionale, differenziando i partner commerciali, rafforzando la nostra presenza nei mercati tradizionali strategici e aprendo nuove opportunità per le nostre aziende. Con il governo di centrodestra, finalmente, l’Italia è più competitiva, più attrattiva e con un prestigio crescente nel mondo”. Così in una nota Stefano Benigni, vice segretario nazionale di Forza Italia.

