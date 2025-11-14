

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “I dati Istat sulle esportazioni sono la testimonianza dell’efficacia delle misure attuate dal ministro degli Esteri Antonio Tajani a sostegno delle esportazioni e della competitività delle imprese italiane”. Così Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, commentando i dati Istat di settembre sulle esportazioni.

“Il buon andamento dei dati avvicina l’obiettivo di arrivare ai 700 miliardi di esportazioni, anche attraverso il rafforzamento dell'export verso i paesi extra Ue e l’esplorazione di nuovi mercati. Inoltre, questi numeri rappresentano una vittoria per le imprese italiane sia sotto il profilo della competitività che su quello dell’occupazione. Infine, viene certificato il rafforzamento dell’Italia all’interno dello scacchiere internazionale”, conclude.

