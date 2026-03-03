

(Adnkronos) - Un attacco è stato sferrato contro l'ambasciata degli Stati Uniti a Raid, capitale dell'Arabia Saudita. L'attacco, avvenuto con due droni senza pilota, ha causato un piccolo incendio e danni materiali all'edificio. "Risponderemo", ha fatto sapere il presidente Usa Donald Trump.

L'ambasciata statunitense ha confermato l'attacco e ha invitato le persone a tenersi lontane, annunciando la chiusura temporanea della sede. "Evitate l'ambasciata fino a nuovo avviso a causa dell'attacco alla struttura", si legge in un comunicato stampa, invitando i cittadini americani a "rifugiarsi sul posto".

Secondo fonti della difesa saudita, non è stato il solo attacco nella zona: ben otto droni sono stati intercettati e distrutti vicino alle città di Riyadh e Al-Kharj.

La situazione in Arabia Saudita sembra essere sempre più tesa, con gli attacchi con droni che stanno diventando una minaccia sempre più concreta per la sicurezza del Paese e delle sedi diplomatiche straniere presenti nel territorio.

L'ambasciata degli Stati Uniti a Riad ha preso misure di sicurezza per proteggere i suoi dipendenti e i cittadini americani presenti nella zona. La chiusura temporanea dell'ambasciata è stata decisa per garantire la sicurezza di tutti.

Gli attacchi con droni rappresentano una nuova sfida per la sicurezza nazionale dell'Arabia Saudita e delle sedi diplomatiche presenti nel paese. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi della situazione.



Trump ha dichiarato a NewsNation che “presto scoprirete” quale sarà la sua rappresaglia. Sei membri delle forze armate statunitensi sono stati uccisi nell'operazione militare contro l'Iran, ha dichiarato lunedì il Comando centrale degli Stati Uniti.

Il presidente Trump ha dichiarato a NewsNation che la risposta all'attacco dell'ambasciata sarà resa nota a breve. E dicendo di non essere preoccupato per gli attacchi iraniani alle basi americane nella regione o per possibili azioni sul suolo americano ("Fa parte della guerra, è parte della guerra, che piaccia o no, è cosi che va"), ha affermato: "Saprete molto presto" chi controlla adesso l'Iran, dopo la morte dell'ayatollah Ali Khamenei.

Gli Stati Uniti non hanno alcun problema di munizioni nella guerra contro l'Iran, possono combattere "per sempre", ha quindi assicurato in un post su Truth social, mentre da giorni viene sollevato questo problema, che riguarderebbe anche Israele. "Le scorte di munizioni degli Stati Uniti, per quanto riguarda il grado medio e medio-alto, non sono mai state così elevate o migliori - ha rivendicato il presidente - Come mi è stato detto oggi, abbiamo una scorta praticamente illimitata di queste armi. Le guerre possono essere combattute “per sempre”, e con grande successo, usando solo queste forniture (che sono migliori delle armi più raffinate di altri Paesi!)".

"Per quanto riguarda la fascia più alta, abbiamo una buona scorta, ma non siamo dove vorremmo essere. Molte altre armi di alta qualità sono immagazzinate per noi in paesi periferici. Sleepy Joe Biden ha speso tutto il suo tempo e i soldi del nostro Paese, dando tutto a P.T. Barnum (Zelensky!) – del valore di centinaia di miliardi di dollari - E, mentre ha regalato così tanto del materiale di altissima qualità (GRATIS!), non si è preoccupato di rimpiazzarlo", ha quindi accusato Trump. Che poi conclude: “Fortunatamente, ho ricostruito l'esercito nel mio primo mandato, e continuo a farlo. Gli Stati Uniti sono riforniti e pronti a vincere, alla grande!!”.

In un'altra intervista, al Sun, il tycoon ha parlato anche della 'special relationship' con il Regno Unito che non c'è più: il rapporto con Londra "non è più come prima". "Era la relazione più solida di tutti. E adesso - ha detto il presidente americano, commentando il rifiuto del premier britannico Keir Starmer di concedere le basi a Cipro per l'attacco in Iran - abbiamo una relazione molto forte con altri Paesi". "E' molto triste vedere che la relazione non è ovviamente quella che era, non avrei mai pensato di vedere" tutto questo, "non avrei mai pensato di vedere questo dal Regno Unito, noi amiamo il Regno Unito", ha aggiunto Trump, che, alla domanda se la posizione di Starmer sia dettata da motivazioni politiche, per non alienarsi il voto dei musulmani, ha replicato: "Potrebbe essere". Secondo il presidente americano, "non è più un Paese riconoscibile, smettetela di far entrare gente che vi odia".

Pochi giorni dopo la sconfitta dei Laburisti alle elezioni suppletive di Gorton e Denton, che hanno visto accuse di voto di blocco religioso, Trump ha sottolineato che il premier "ha le sue difficoltà". "Anche il popolo del Regno Unito, con cui ho un ottimo rapporto e che amo, è dispiaciuto di sentirlo... Non me lo spiego. Ma sapete una cosa? Io... gli auguro molta fortuna".

"Forte condanna" è arrivata dall'Arabia Saudita per "l'attacco iraniano che ha preso di mira l'ambasciata americana a Riad". La monarchia del Golfo, eterna rivale dell'Iran nella regione, parla di "attacco vile e ingiustificato", riporta l'agenzia ufficiale saudita Spa. "Il Regno sottolinea come il ripetersi di questo comportamento iraniano, nonostante le autorità iraniane sappiano che il Regno non consentirà l'uso del suo spazio aereo o del suo territorio per colpire l'Iran, spingerà la regione verso un'ulteriore escalation", si legge sulla Spa. Riad insiste sul suo "pieno diritto" ad adottare "tutte le misure necessarie, anche rispondere all'aggressione, per tutelare la sua sicurezza, integrità territoriale, i suoi cittadini, i residenti, gli interessi cruciali".

