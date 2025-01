Roma, (Adnkronos) - Con la scomparsa di Furio Colombo "viene a mancare non soltanto uno dei giornalisti più colti e dalla prosa più elegante che il nostro Paese abbia mai conosciuto, ma soprattutto un testimone attento e curioso del suo tempo dell'Italia e degli Stati Uniti. Fu in grado di ricoprire molti ruoli in ambito culturale, politico e aziendale e lo fece sempre con competenza e garbo, non lesinando mai impegno e generosità". Lo ha sottolineato il vicepresidente della Camera e presidente di turno dell'Assemblea, Sergio Costa, ricordando la figura del giornalista e parlamentare scomparso nei giorni scorsi.

"Rivolgiamo un saluto affettuoso alla moglie Alice e alla figlia Daria" presenti in tribuna, "alle quali rinnovo le più sentite condoglianze mie personali e di tutta l'Aula", ha concluso Costa, invitando l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. Sono quindi seguiti gli interventi dei rappresentanti dei vari Gruppi, a cominciare da Piero Fassino, che da segretario dei Ds gli offrì la candidatura alla Camera, che lo ha ricordato con "immensa gratitudine".