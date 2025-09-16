

Roma, 16 set. (Adnkronos) - “Le parole pronunciate dal presidente Mattarella a Colleferro, in occasione della cerimonia di commemorazione della tragica morte di Willy Monteiro, sono un ulteriore sprone a continuare a lavorare affinché, soprattutto tra le nuove generazioni, venga debellato lo stereotipo ‘Gomorra’. Ringrazio il Presidente della Repubblica per aver ricordato la ‘Giornata del Rispetto’-istituita grazie ad una mia iniziativa parlamentare- ma, soprattutto, per aver richiamato il valore profondo dell’amicizia- reale e non sui social- quale fondamento della vita sociale". Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Mattarella -ricorda- ha sottolineato le conseguenze drammatiche che può produrre l’amplificazione sui social delle parole d’odio che possono arrivare a veri e propri linciaggi sulle piattaforme. È ora di affrontare sul piano della prevenzione l’impatto che l’immersione eccessiva nei social media produce sulla salute mentale, soprattutto dei più giovani. Questo è uno dei passaggi affrontati nell’articolata pdl ‘anti suicidi’ al vaglio della commissione Affari sociali della Camera. Ci auguriamo che domani -quando riprenderemo la discussione sul provvedimento- si continui sulla strada intrapresa per ottenere così un secondo provvedimento più corposo che certamente renderà onore a Willy e tanti altri ragazzi vittime dell’odio”.

