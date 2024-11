(Adnkronos) - Roma, 7 novembre 2024. L’Università degli Studi Link e il La Jolla Institute for Immunology di La Jolla, California, hanno firmato un accordo di collaborazione nell'ambito di un programma strategico volto a promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione tra Italia e Stati Uniti. L'accordo inaugura una collaborazione culturale e scientifica all'avanguardia per sostenere l’eccellenza nel campo dell'immunologia.

“Questo accordo rappresenta un passo significativo per potenziare l'internazionalizzazione della nostra ricerca e promuovere l'eccellenza accademica", ha dichiarato Carlo Alberto Giusti, Rettore della Link. "Siamo entusiasti di collaborare con La Jolla Institute for Immunology per contribuire all'avanzamento della conoscenza scientifica, specialmente in aree di ricerca cruciali come l'immunologia, la medicina di precisione, l'invecchiamento e la ricerca traslazionale”.

A guidare questa iniziativa è la Professoressa Elisabetta Mantuano accademica nei settori della neuroscienza, dell'infiammazione e dell'immunologia presso l'Università della California, San Diego, dal 2007, e Professoressa di Patologia nonché Delegata del Rettore alla Ricerca presso la Link Campus University. La Professoressa Mantuano collaborerà strettamente con il Professor Alessandro Sette, uno scienziato di fama mondiale presso La Jolla Institute for Immunology, celebre per il suo lavoro pionieristico sulla risposta immunitaria, con contributi fondamentali nelle malattie infettive, autoimmunità e immunologia del cancro. Recentemente, il Professor Sette ha ampliato le sue metodologie dalla ricerca sulle malattie infettive per studiare le risposte delle cellule T agli allergeni comuni e per indagare nuovi elementi cellulari associati al morbo di Parkinson.

La partnership con La Jolla Institute for Immunology offre ampie opportunità a tutti i dipartimenti di ricerca dell’Università degli Studi Link, che aspira a diventare un centro scientifico di riconoscimento internazionale, specialmente per le facoltà di Medicina, Farmacia e Professioni Sanitarie. Nell'ambito dell'accordo, studenti e ricercatori avranno accesso a programmi di formazione avanzati, progetti di ricerca e iniziative innovative, che consentiranno loro di acquisire competenze d'avanguardia nelle scienze biomediche e farmacologiche.

La Professoressa Mantuano ha espresso il proprio entusiasmo per il potenziale della partnership: “Collaborare con La Jolla Institute ci permette di sfruttare capacità scientifiche straordinarie e di accelerare ricerche di grande impatto. Questa alleanza darà ai nostri studenti e ricercatori l'opportunità di essere in prima linea nei progressi che possono trasformare la sanità a livello globale”.

Questo progetto congiunto riflette l’impegno della Link nella costruzione di reti globali per affrontare le sfide cruciali in sanità e innovazione, offrendo agli studenti un accesso senza pari a figure di spicco nella ricerca scientifica.

Informazioni sul La Jolla Institute for Immunology

La Jolla Institute for Immunology è dedicato a comprendere le complessità e il potere del sistema immunitario affinché tale conoscenza possa essere applicata per promuovere la salute umana e prevenire un'ampia gamma di malattie. Dalla sua fondazione nel 1988 come organizzazione di ricerca indipendente e senza scopo di lucro, l'Istituto ha compiuto numerosi progressi verso il suo obiettivo: una vita senza malattie. Per maggiori informazioni, visita lji.org.