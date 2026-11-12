

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Non è un ingegnere, non indossa giubbotti di pelle e non ha mai cercato i riflettori. Ma Colette Kress, 59 anni, conosce i conti di Nvidia meglio di chiunque altro. Direttrice finanziaria dal 2013, è stata nominata amministratrice delegata ad interim dopo le dimissioni di Jensen Huang, il fondatore che ha guidato l'azienda per 33 anni, trasformandola nel simbolo della rivoluzione dell'intelligenza artificiale.

Laureata in Finanza all'University of Arizona, con un MBA alla Southern Methodist University, Kress ha costruito la sua carriera nelle grandi aziende tecnologiche americane. Prima Texas Instruments, poi tredici anni in Microsoft, dove ha raggiunto il vertice finanziario della divisione Server and Tools, infine Cisco. Nel settembre 2013 l'arrivo in Nvidia, allora una società da poco più di 4 miliardi di dollari di fatturato. Nell'ultimo esercizio i ricavi hanno superato i 215 miliardi. A convincerla ad accettare l'incarico, raccontò Kress, contribuirono anche i due figli, all'epoca di otto e dieci anni, che conoscevano Nvidia grazie ai videogiochi.

Dietro il profilo riservato c'è però una manager dal carattere deciso. Una fonte interna citata dal Financial Times la descrive come una dirigente dai "gomiti appuntiti", capace di prendere decisioni difficili e imporsi anche ai vertici aziendali. Fu Kress, lo scorso agosto, a frenare un'operazione da 250 miliardi di dollari con cui Nvidia avrebbe dovuto garantire finanziariamente un gigantesco progetto di data center di OpenAI in Ohio. Preoccupata per la reazione degli investitori, ottenne un ridimensionamento dell'impegno a 105 miliardi.

Kress è stata anche tra le principali protagoniste del "groviglio armonioso" con cui Nvidia finanzia l'espansione dei propri clienti attraverso investimenti, garanzie e accordi di credito. Un sistema accusato di alimentare una forma di "finanziamento circolare": Nvidia sostiene economicamente le aziende che acquistano i suoi chip, contribuendo così ad alimentare la domanda dei propri prodotti. Lei lo difende come uno strumento necessario per accelerare lo sviluppo delle infrastrutture.

Il rapporto con Wall Street è uno dei suoi maggiori punti di forza. Nel 2026 Forbes ne ha stimato il patrimonio personale in 1,2 miliardi di dollari, mentre Fortune l'ha inserita tra le cinquanta donne più potenti del mondo economico.

La sfida, ora, è soprattutto industriale. Kress conosce la macchina finanziaria di Nvidia, ma non possiede le competenze ingegneristiche di Huang, che per oltre tre decenni ha accentrato visione tecnologica, strategia e relazioni politiche. Per la successione definitiva circolano anche i nomi di Ian Buck, veterano di Nvidia e tra i principali artefici di Cuda, e Rene Haas, amministratore delegato di Arm ed ex dirigente del gruppo.

Il primo banco di prova arriverà martedì 17 novembre, con la presentazione dei risultati trimestrali. Kress dovrà rassicurare gli investitori non soltanto sulla crescita del business, ma sulla tenuta di un'azienda costruita attorno alla figura del suo fondatore. Abituata a lasciare il palcoscenico a Huang, dovrà ora dimostrare che Nvidia può farne a meno.

