

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Asstra deve intercettare sempre più i bisogni degli utenti e cercare di soddisfarli non soltanto garantendo prestazioni migliori, ma anche dotandosi di sistemi tecnologici. Non si tratta soltanto di intelligenza artificiale: questi sistemi devono garantire l’accessibilità e, soprattutto, facilitare l’utilizzo dei mezzi pubblici. Credo che questa sia la ricetta per eliminare dalle strade le auto e i mezzi poco moderni, garantendo non soltanto la sostenibilità economica, ma anche l’abbattimento delle emissioni di CO₂ e contribuendo alla sostenibilità ambientale". Lo afferma Matteo Colamussi, amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, in occasione della 20esima edizione del Convegno nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo 'Mobilità di valore, valore alla mobilità'.



Colamussi ha poi sottolineato la necessità di rendere il trasporto pubblico più competitivo rispetto all’auto privata, attraverso il potenziamento dei servizi e la creazione di hub calibrati sulle esigenze dei territori. "Dobbiamo convincere quanti più italiani possibile ad abbandonare l’auto, che resta il principale concorrente del trasporto pubblico, e a utilizzare i mezzi pubblici - ha aggiunto -. Dobbiamo creare hub adeguati al contesto demografico e, soprattutto, cercare di intercettare, con un’offerta variegata, le necessità di un’utenza sempre più dinamica".

