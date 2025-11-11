Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Di fronte a questa manovra così piccola, così inutile, è stato scandaloso vedere il Cnel arrogarsi il diritto di aumentarsi gli stipendi, in particolare quello del presidente Brunetta fino a 310 mila euro. Noi proponiamo che il Cnel venga abolito”. Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia viva, ospite a Start su Skytg24.
Cnel: Paita, 'proponiamo che venga abolito'
11 novembre, 2025 • 10:03
