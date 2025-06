Milano, 17 giu. (Adnkronos) - Tutti assolti i cinque imputati di Ultima generazione accusati di aver bloccato il traffico in viale Luigi Sturzo a Milano, davanti alla stazione Porta Garibaldi, nella mattinata di lunedì 20 febbraio 2023. Alcuni si sono stesi in mezzo alla carreggiata in direzione Cimitero Monumentale mostrando uno striscione con la scritta "Non paghiamo il fossile". Il Tribunale ha assolto gli indagati perché non punibili "per tenuità del fatto" o "perché il fatto non sussiste". Le motivazioni saranno rese note tra 30 giorni.