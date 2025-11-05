

Bruxelles, 5 nov. (Adnkronos) - La presidenza danese non molla e ritiene che sia possibile trovare un accordo sulla modifica della legge Ue sul clima, che ha tenuto impegnati i ministri dell'Ambiente a Bruxelles dalle 10 di ieri mattina alle 4 passate di stamani, invano. "Crediamo che ci siano le basi per un accordo politico - ha fatto sapere un portavoce alle 4.30 di stamani - ci aspettiamo di concluderlo formalmente quando riprenderemo la riunone tra qualche ora". I ministri dovrebbero riunirsi di nuovo alle 7.45.

