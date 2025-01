- Milano, 31.01.2025 – Capita a molti di svegliarsi la mattina con un nodo allo stomaco sapendo che una nuova giornata lavorativa sta per iniziare. Questo capita quando non si è soddisfatti della propria occupazione attuale. La buona notizia, tuttavia, è che trovare il lavoro dei propri sogni e avviare una carriera di successo è possibile: tutto sta nel seguire il giusto metodo.

Per tutti coloro che desiderano valorizzare la propria carriera lavorativa ma non sanno come fare, esce oggi il libro dei fondatori di Jobiri.comClaudio e Roberto Sponchioni “TROVA IL LAVORO CHE TI FA FELICE. Scopri come il career coaching ti aiuta a trovare la carriera dei tuoi sogni”. Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per trasformare i propri dubbi in azione e le paure in opportunità da sfruttare.

“Il nostro libro, edito da Jobiri Edizioni, è più di un manuale: è una guida pratica e strategica per chi vuole cambiare lavoro e ritrovare la felicità professionale. Offre soluzioni concrete per superare gli ostacoli al cambiamento, creare CV efficaci e ottimizzare il proprio profilo LinkedIn, oltre ad affrontare i colloqui e negoziare il proprio contratto in modo efficace” afferma Claudio Sponchioni, autore del libro. “Forti della nostra esperienza in questo settore, abbiamo scritto questo libro che fonde storie reali e strategie collaudate per accompagnare il lettore in una trasformazione professionale concreta” conclude Roberto Sponchioni, co-autore.

Sono tantissimi i professionisti, così come università, enti di formazione, sportelli lavoro, istituzioni pubbliche e private, orientatori e coach, che si rivolgono a Jobiri.com per usufruire della piattaforma basata su intelligenza artificiale e sui percorsi di career coaching. A dimostrazione di questo, Roberto e Claudio Sponchioni, spesso definiti come i papà del career coaching in Italia, si fanno portatori di un messaggio al quale più di 150.000 persone hanno già aderito: cambiare lavoro e rinascere professionalmente è possibile. Basta seguire un metodo già testato capace di valorizzare al massimo le competenze che ciascuno di noi sa di avere.

“Per un lavoratore, vivere in un contesto lavorativo che non sente proprio è qualcosa che inevitabilmente porta a generare stress e frustrazione” incalza Giacomo Bruno, CEO di Bruno Editore. “Per tale motivo, a fronte del successo ottenuto con la propria piattaforma, ecco che Roberto e Claudio Sponchioni hanno pensato bene di scrivere un libro rivolto a tutte quelle persone che sanno di meritare di più ma non sanno come fare per trasmettere al massimo il proprio valore professionale”.

“Ci siamo affidati al team di Giacomo Bruno per avere supporto sull’avvio di un nostro progetto editoriale, di cui questo primo libro rappresenta solo l’inizio” conclude Roberto Sponchioni, autore del libro. “Abbiamo trovato in Bruno Editore non solo un partner di grande esperienza, ma anche una squadra di professionisti che ci sta accompagnando in questo viaggio con competenza e passione”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3EsyckA



Claudio Sponchioni, CEO e co-fondatore di Jobiri.com, ha +15 anni di esperienza in consulenza strategica e multinazionali come GiGroup ed EY, dove ha lasciato il ruolo da Strategy Manager dopo una promozione per dedicarsi a Jobiri. Ha insegnato economia aziendale come Cultore della Materia presso l’Università Cattolica e ora è un punto di riferimento per chi desidera trasformare la propria carriera. Sito web: https://www.jobiri.com





Roberto Sponchioni, CTO e co-fondatore di Jobiri.com, è attualmente Software Engineering Leader presso Google, con un passato come Security Engineering Director in DocuSign e Senior Software Engineering in Symantec. Esperto di cloud, sicurezza informatica e intelligenza artificiale, guida l’innovazione tecnologica di Jobiri. Roberto è anche speaker internazionale in conferenze su soluzioni tecnologiche avanzate. Sito web: https://www.jobiri.com