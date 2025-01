Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Come promotore del referendum sulla cittadinanza, l'ammissibilità è una grande soddisfazione. Ringraziamo i 645mila cittadini che hanno firmato. Tutte le associazioni e le personalità che hanno dato una spinta per la raccolta delle firme. Ora parte la campagna referendaria vera e propria. Contiamo su tutti, a partire dalle istituzioni, a partire da palazzo Chigi e Giorgia Meloni, perchè invitino i cittadini a partecipare. I referendum si uccidono con l'astensione, non con il no. Noi lo chiediamo, comunque la pensino, a partire dalla presidente del Consiglio". Così Riccardo Magi parlando ai cronisti fuori Montecitorio.