

Roma, 9 set (Adnkronos) - "Siamo il Paese con il ceto medio più massacrato di tasse nel mondo occidentale. Questo accade anche perché i soldi pubblici si sprecano in questo modo. Qui non è in discussione il supporto pubblico al cinema, è in discussione se a supportare il cinema debba essere un ente o due". Lo ha detto il segretario del Partito liberaldemocratico Luigi Maratin nel sit in organizzato davanti Montecitorio per dire no alla nuova Agenzia per il cinema. All'evento hanno aderito, tra gli altri, Radicali italiani, Europeisti.eu, Area liberale federalista, Istituto liberale, The Adam Smith society - ETS, Unione dei liberali, Democrazia repubblicana.

"Esiste già la Direzione generale cinema" ma "questa legge bipartisan, su cui sono d'accordo Fratelli d'Italia e Pd, crea una nuova Agenzia per il cinema che fa esattamente la stessa cosa. Anzi, viene messa sotto le dipendenze della Direzione generale cinema. Immaginate il caos che ne verrà fuori -ha spiegato Marattin a proposito del provvedimento in discussione in aula alla Camera dei deputati-. Sono soldi in più, assunzioni in più. Per quale motivo? I soldi della gente, i soldi delle tasse della gente, vanno spesi esattamente come noi spendiamo i nostri soldi privati. Cioè con oculatezza, altrimenti le tasse in questo Paese non caleranno mai".

"Noi non ce l'abbiamo con il cinema ma vi chiedo, perché non avete soppresso un ente per crearne un altro? Perché aggiungete? Per creare poltrone in più? Per creare stipendi in più? Per creare capacità di manipolare il consenso in più? Questo Paese o la smette di usare i soldi pubblici in questo modo, oppure a crescere non ci tornerà più", ha detto Marattin.

