Roma, 10 set (Adnkronos) - "Un grazie a Pupi Avati, aveva rivolto un appello a me e a Giorgia Meloni di lavorare trasversalmente per aiutare il cinema, un appello che abbiamo voluto raccogliere". Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera intervenendo sul Testo unificato in materia di cinema.
Cinema: Schlein, 'raccolto appello Avati a me e Meloni di lavorare trasversalmente'
10 settembre, 2026 • 10:33
Roma, 10 set (Adnkronos) - "Un grazie a Pupi Avati, aveva rivolto un appello a me e a Giorgia Meloni di lavorare trasversalmente per aiutare il cinema, un appello che abbiamo voluto raccogliere". Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera intervenendo sul Testo unificato in materia di cinema.