

Roma, 10 set (Adnkronos) - "Un grazie a Pupi Avati, aveva rivolto un appello a me e a Giorgia Meloni di lavorare trasversalmente per aiutare il cinema, un appello che abbiamo voluto raccogliere". Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera intervenendo sul Testo unificato in materia di cinema.



