

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Il tentativo della destra meloniana di intestarsi persino Checco Zalone scagliandolo contro l’opposizione è imbarazzante. Ma dico: almeno a Natale si potrà andare al cinema, a ridere con Zalone, a riflettere con Sorrentino, a pensare con 'Norimberga' senza che persino i film diventino ossessioni dei Fratelli d’Italia? Ma dai, occupatevi delle tasse e della legge di bilancio. E giù le mani almeno da Checco Zalone". Lo scrive Matteo Renzi sui social.

