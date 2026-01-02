

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "Sono stato a vedere l’ultimo film di Paolo Sorrentino, 'La Grazia'. Sono un fan del regista napoletano, lo ammetto ed ero emozionato quando l’ho presentato ad Obama durante la cena di Stato di dieci anni fa (io ero emozionato, Sorrentino per nulla ma questa è un’altra storia): dunque il mio giudizio potrà sembrare di parte. Ma voglio dire che questo film è per me un capolavoro assoluto". Lo scrive sui social Matteo Renzi.

"Sarà la storia, sarà l’interpretazione di Servillo, sarà l’umanità con cui si parla di politica e amore, sarà la riflessione sul diritto, sarà che sento mia la riflessione sul rapporto tra vita privata e Istituzioni, sarà quello che volete. Ma io ho pensato, ho riso, ho pianto, davvero. Grazie Paolo", aggiunge il leader di Iv.

