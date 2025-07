Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Le parole pronunciate oggi dal ministro Giuli in Senato sfiorano il surreale. Di fronte alla più grave crisi del settore cinematografico dal dopoguerra, il ministro della Cultura si ostina a negare l’evidenza, rifugiandosi in numeri che - letti con onestà - raccontano tutt’altra storia”. È quanto denunciano i deputati del Partito Democratico della Commissione Cultura della Camera, che sottolineano: “Il dato delle 729 domande di Tax credit non dimostra la vitalità del comparto, ma piuttosto conferma la lunga attesa e il blocco che ha paralizzato per anni l’industria, oggi in cerca di ripartenza dopo essere stata soffocata da battaglie ideologiche e da una gestione confusa e contraddittoria imposta dalla maggioranza. E infatti, quest'anno si chiuderà con un numero di produzioni nettamente inferiore rispetto agli anni passati, ma Giuli questo lo sa benissimo e ha scelto consapevolmente di ometterlo.”

"Ancora più gravi - proseguono i democratici - sono le menzogne su Cinecittà, che sembrano voler rimuovere un fatto incontrovertibile: la gestione Giuli–Sangiuliano–Borgonzoni sta minando la sostenibilità degli studi, generando isolamento e sfiducia attorno a una delle grandi eccellenze italiane, riconosciute nel mondo per il proprio passato illustre e per un presente fatto di competenze, professionalità e maestranze che andrebbero valorizzate, non trasformate in terreno di scontro politico. Il ministero della Cultura è diventato terreno di contesa interna tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, intenti solo a piantare bandierine nei diversi ambiti di competenza, come dimostrano le nomine nella presidenza e nel cda di persone che nulla hanno a che fare con il settore e molto invece con gli equilibri politici della maggioranza”.

“È sconfortante constatare – concludono i democratici – come Giuli scelga di ignorare una crisi strutturale e smaccata che sta colpendo lavoratori, produttori, tecnici e imprese. Una crisi figlia di scelte sbagliate, approcci ideologici e ostilità verso chi è percepito come politicamente distante, aggravata da una gestione incapace e priva di visione. Chi governa ha il dovere di ascoltare la realtà, non di rimuoverla. E la realtà - piaccia o no al ministro - è quella di un’industria in ginocchio, che non può più permettersi di aspettare i conflitti interni alla maggioranza”.