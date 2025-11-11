

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "L’opposizione è talmente obnubilata dalla sua faziosità che non riesce neanche a leggere i dati di fatto che sono sotto gli occhi di tutti . Il ministro Giuli è impegnato in prima persona nel recuperare fondi per mettere in sicurezza il comparto del cinema, così importante e centrale per l’industria culturale della nazione. Un lavoro che Giuli sta continuando da mesi e che sta affrontando senza andare ad intaccare le risorse necessarie a garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale che, come abbiamo visto nella tragedia della Torre dei Conti a Roma, ha bisogno di cura, attenzione e investimenti continui". Così il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, capogruppo FdI in commissione Cultura a Palazzo Madama.

"Per l’opposizione invece è tutto un gioco e uno sport in cui basta fare due comunicati stampa per lavarsi la coscienza, senza neanche entrare un minimo in profondità sulle cose e su una manovra di bilancio che tiene in ordine i conti dello Stato assicurando allo stesso tempo crescita e sviluppo. D’altronde cosa possiamo aspettarci dai teorici dei redditi di cittadinanza e dei contributi a fondo perduto, dei tax credit di cittadinanza a chiunque avesse anche solo una telecamera in mano senza alcun tipo di controllo. Cosa dire a quei signori che hanno regalato soldi a pioggia a tutti senza alcune verifica aprendo voragini dentro il bilancio dello Stato a cui adesso il Governo di Giorgia Meloni deve porre rimedio?", conclude.

