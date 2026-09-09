

Roma, 9 set (Adnkronos) - Via libera bipartisan alla Pdl a prima firma Elly Schlein sul cinema. E' prevista per domani alla Camera, salvo novità dell'ultima ora, l'approvazione della legge che istituisce l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo presentata dalla segretaria del Pd nel 2025. L'intesa tra i gruppi prevede il voto positivo da parte di tutti, con l'eccezione di Luigi Marattin (Pld) che ha già dichiarato il suo voto negativo. In dubbio anche il voto di Azione. Via libera, comunque, dalla maggioranza, anche perchè il provvedimento è diventato nel corso dell'iter parlamentare un testo unico con l'aggiunta della Pdl a prima firma di Federico Mollicone (FdI) sullo stesso tema.

In commissione, l'esame del provvedimento si è concluso poco prima della pausa estiva, a fine luglio, con parere favorevole della rappresentate del governo, la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni.



