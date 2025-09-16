

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Volevo testimoniare la mia convinta adesione al progetto di riforma del Movimento 5 Stelle" sul cinema. "E' un progetto che non è frutto di una visione autoreferenziale ma di tanti incontri e del dialogo con tanti esponenti e associazioni del settore. Io stesso ho partecipato a questi incontri per offrire risposte che siano il tentativo concreto e aperto al dialogo anche con le altre forze di opposizione". Lo dice Giuseppe Conte in collegamento dalla Calabria, dove si trova per iniziative elettorali, con l'evento M5S alla Camera dal titolo 'Salviamo il cinema italiano'.

"Il primo obiettivo è sostenere i lavoratori del cinema e dello spettacolo. Il secondo è tenere fuori la politica: noi non siamo un'apparato di potere, non occupiamo spazi ma offriamo soluzioni". Aggiunge il leader M5S: "Sta emergendo tutta l'incapacità del governo che volendo smontare una egemonia culturale uscente, si propone come campione di nuova lottizzazione".

Nel progetto M5S si chiedo, tra l'altro, che ci siano "più controlli sui finanziamenti, parliamo di denaro pubblico e dobbiamo evitare sprechi e favoritismi, chiediamo anche che la commissioni selezionatrici siano formate con criteri di trasparenza, e poi la turnazione che è una garanzia" ed ancora "un fondo per le opere prime e seconde e la permanenza in sala di almeno 10 mesi di un film prima di affidarlo ad altri canali. Il nostro contributo è aperto a tutti ma questi paletti vanno condivisi. Ci confronteremo con le altre forze politiche perchè questo pilastro riformatore sia messo al centro del progetto progressista in vista delle prossime elezioni".

