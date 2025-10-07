

Roma, 7 ott (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato la mozione di maggioranza, a prima firma Federico Mollicone (FdI), per il finanziamento del settore del cinema e dell'audiovisivo con 143 sì, 103 no e 4 astenuti. L'aula ha invece respinto le mozioni sullo stesso tema presentate da M5s, Iv, Pd, Avs.



