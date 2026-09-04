

Venezia, 3 set. (Adnkronos) - “I dati legati alle domande di liquidità pervenute per produzioni girate in Italia, sia internazionali che nazionali, mostrano un mercato estremamente sano. Continuano a crescere sia le domande per le produzioni legate alle serie che al cinema. Abbiamo erogato 750 milioni dall'inizio di quest’anno, abbiamo trovato 70 milioni di finanziamenti aggiuntivi e abbiamo incrementato di 100 milioni le risorse già stanziate, pari a 500 milioni, per il prossimo anno”. Sono le dichiarazioni di Lucia Borgonzoni, Sottosegretaria di Stato alla Cultura, intervenuta nel corso del panel “Finanziare il futuro del Cinema e dell’Audiovisivo italiano: strumenti finanziari nazionali e prospettive europee per la crescita del settore”, promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (Icsc), dal Dipartimento per le Attività Culturali e dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura svoltosi a Venezia, all’Italian Pavilion, in occasione della 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

“Le sfide, però, sono tantissime. Una è legata alla questione del credito e delle banche. Dobbiamo trovare nuovi strumenti finanziari per aiutare l'erogazione dei finanziamenti attraverso le banche, anche per avere tassi maggiormente agevolati - prosegue - Le imprese, soprattutto le più piccole, hanno bisogno di un sostegno bancario che aiuti la liquidità e non trasformi il finanziamento che arriva in qualcosa di irrisorio rispetto alle cifre importanti che il Governo continua a stanziare”. Alle sfide di tipo economico si sommano quelle imposte dalle nuove tecnologie, come il tema “dell'intelligenza artificiale” e quelle legate “al diritto d'autore - spiega Borgonzoni - Un altro dei fulcri su cui ci concentriamo è quello della formazione e dell'educazione all'immagine dei giovani, per la quale ogni anno stanziamo più di 20 milioni. Quest’anno qui, per la prima volta, c'è un luogo fisico, Casa Giovani appunto, dove tenere gli incontri con i registi prima di consegnare il famoso Leoncino, un premio correlato alla Mostra del Cinema che ormai esiste da decenni e, nel tempo, è diventato importantissimo”.

