

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Essendo abituati a riportare fedelmente le ricostruzioni interessate di Repubblica o di qualche giornale amico, i deputati del M5s in trance agonistica non riescono a concepire cosa significa confrontarsi con i problemi dei cittadini e dei comparti produttivi. Ieri, al ministero della Cultura, il ministro Giuli ha incontrato oltre 40 rappresentati di moltissime associazioni del settore cinema, tra cui Cartoon Italia, Acmf, Writers Guild Italia, Cna Cinema e Audiovisivo, Afic, Anica, Apic, Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti, Confartigianato imprese, Apa, Itaca, Anac, Anec, Associazione Italiana Registi". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura, Alessandro Amorese.

"Persone che rappresentano istanze che sono al centro del lavoro che il Mic sta portando avanti, in una fase di necessaria riorganizzazione degli strumenti di sostegno al settore, anche alla luce dei casi di malversazione che questo Governo ha fatto emergere da quel mondo opaco che aveva caratterizzato la gestione precedente del tax credit e che tutti coloro i quali oggi alzano strali verso il Governo hanno fatto finta, e continuano a fare finta, di non vedere", conclude.

